Вскоре после нового генконсула Франции на Урал приехал дипломат из Британии

В Екатеринбурге приступил к своим обязанностям новый Генеральный консул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ричард Дьюэлл. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в уральском представительстве МИД РФ.

Консульский округ, в пределах которого господин Дьюэлл выполняет консульские функции, включает все регионы УрФО, Пермский край, Башкортостан, Удмуртию и Оренбургскую область. До назначения в Екатеринбург господин Дьюэлл занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн.

Напомним, в начале января в Екатеринбурге приступил к работе еще один новый европейский дипломат – генеральный консул Франции Пьер-Ален Коффинье. Известно, что до недавнего времени г-н Коффинье был генеральным консулом Франции в Шотландии, хотя в то же время является экспертом по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.02.19

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