В День России в центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя

В понедельник, 12 июня, на время праздничных мероприятий в честь Дня России в Екатеринбурге запретят продажу алкоголя. По постановлению главы города Алексея Орлова, ограничения коснутся всех торговых точек, расположенных в границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайская – Горького – проспекта Ленина – набережная Рабочей молодежи. Запрет на продажу алкоголя действует с 10 до 15 часов.

В Екатеринбурге отметят праздник традиционным концертом «Хором славим Россию и город» в Историческом сквере. Более тысячи музыкантов под аккомпанемент духового оркестра исполнят известные песни. Чтобы горожанам было удобнее подпевать, тексты произведений выведут на огромные экраны. Концерт начнется ровно в 12 часов 12 июня. Кроме того, на протяжении дня шесть музеев в Екатеринбурге будут бесплатно пускать посетителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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