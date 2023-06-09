В День России можно будет бесплатно увидеть Шигира и Каслинский павильон

В День России, 12 июня, шесть расположенных в Екатеринбурге музеев будут пускать посетителей бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Это музей истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10) – место хранения Большого Шигирского идола;

– музей истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26);

– музей изобразительных искусств (улица Воеводина, 5), где хранится крупнейшая коллекция каслинского художественного литья, в том числе знаменитый чугунный павильон, а также большая коллекция живописи;

– мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (улица Народной воли, 49);

– музей природы Урала (улица Горького, 4);

– музей военной истории «Свердловск: говорит Москва!» (улица 8 Марта, 28) – он рассказывает о работе на Урале в годы Великой Отечественной войны легендарного диктора Юрия Левитана.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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