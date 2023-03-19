300 фактов о Екатеринбурге. Чугун как произведение искусства

Факт № 57. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на самом видном месте выставлен Каслинский чугунный павильон. Он был создан уральскими мастерами и завоевал Гран-при и золотую медаль Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Каждый из 25 уральских рабочих, собравших павильон на французской выставке, получил в награду за свое искусство именные серебряные часы.

Изначально в Каслях было отлито около 3 тысяч уникальных чугунных деталей, которые соединялись между собой в крупные блоки. До выставки павильон собирали и разбирали несколько раз, чтобы исправить недочеты и усовершенствовать конструкцию. Уральский экспонат произвел огромное впечатление в Париже. Президент Франции Эмиль Лубе, посетивший выставку, выразил желание приобрести павильон со всеми экспонатами, включая скульптуру «Россия», за 2 миллиона рублей. Управляющий кыштымскими заводами Павел Карпинский согласился на условия покупателя, но отказался продать символизировавшую русскую державу скульптуру: «Россия не продается!». В итоге сделка не состоялась, и после окончания выставки павильон разобрали и отправили обратно на Урал, свалив его части на заводском дворе как металлолом.

Снова о Каслинском павильоне заговорили лишь в 1930-х годах. К тому времени большая часть деталей павильона была переплавлена, и памятник искусства пришлось восстанавливать буквально по кусочкам. Открытие вновь собранного каслинского чугунного павильона состоялось в 1958 году в одном из залов Свердловской картинной галереи. Спустя 20 лет павильон был зарегистрирован ЮНЕСКО как единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции.