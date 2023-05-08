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Понедельник, 8 мая 2023, 16:26 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Отсюда звучал голос Левитана: «От советского информбюро»

Фото: Госархив Свердловской области

Факт № 100. «Внимание, говорит Москва!» – этими словами диктор Юрий Левитан в годы Великой Отечественной войны начинал сводки Совинформбюро на радио и зачитывал приказы Сталина. Никто тогда и не предполагал, что с осени 1941 по весну 1943 года вещание велось не из столицы, а за тысячи километров от нее – из студии в подвале дома № 2 на улице Радищева в Свердловске.

Согласно данным из открытых источников, фашисты обещали 300 тысяч рейхсмарок (примерно 3 миллиона советских рублей) тому, кто заставит советского радиоведущего замолчать. Он, как говорили, «стоит целой дивизии». Но этих денег никто не получил. Пока шла война, даже самые близкие диктора не знали, где именно находится Юрий Борисович.

Военная тайна легендарного диктора была раскрыта только спустя четверть века после ВОВ.

В декабре 2020 года на Радищева, 2, открылся музей Левитана.

В этом здании находилась студия, откуда вещал Левитан

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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