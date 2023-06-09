В Верхней Пышме заболели дети, посещавшие школьные лагеря

В Верхней Пышме обратились за медицинской помощью 12 школьников, которые посещали городские лагеря.

По информации городского управления образования, дети жалуются на рвоту и температуру. Прокуратура организовала проверку. По данным надзорного ведомства, школьники посещали городские лагеря на базе МБУ ДО «Детская школа искусств», МАОУ «СОШ № 33», СШ «Велогор». Питание детей было организовано на базе столовой МАОУ «СОШ № 33», организатор – МБУ «Комбинат детского питания».

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продукции столовой, а также смывы с поверхностей в пищеблоке.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детских лагерях», – сообщает ведомство.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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