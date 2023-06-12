В загородном лагере «Изумруд» отравились дети

В загородном лагере «Изумруд», где отдыхают дети из Екатеринбурга, выявлены случаи кишечной инфекции. Дети с рвотой и болью в животе отправлены домой для лечения по месту жительства. Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверку. Лагерь продолжает работать.

«Прокуратура Полевского организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью детей, находившихся в лагере «Изумруд», учредителем которого является администрация Ленинского района Екатеринбурга. По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось несколько детей, находившихся на смене в лагере, с жалобами на рвоту, боль в животе, которые после оказания им первой помощи переданы родителям для дальнейшего лечения по месту жительства», – сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области.

Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли смывы с поверхности пищеблока, а также анализы у заболевших. По результатам проверки и работы санитарных врачей будут приняты соответствующие меры.

Между тем на форуме Umama родители пишут, что и в других лагерях дети жалуются на боль в животе. Но там случаи не массовые.

Как ранее писал «Новый День», в Верхней Пышме заболели дети, посещавшие городские лагеря. Всего за медпомощью обратилось 12 школьников. Идет проверка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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