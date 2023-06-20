В Роспотребнадзоре назвали причины массовых отравлений в лагерях: дети не были сразу изолированы

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему в загородных лагерях Свердловской области произошли массовые случаи заражения кишечными инфекциями. Оказалось, что заболевшие дети не сразу были изолированы от коллектива, а руководство лагерей не сообщало санитарным врачам о случившемся.

Напомним, в июне массовые отравления были зафиксированы в городских лагерях Верхней Пышмы, в загородном лагере «Изумруд», а накануне стало известно о массовом заражении норовирусом в загородном лагере «Спутник» (заболели минимум 6 детей). Детей с симптомами инфекции отправили лечиться домой.

«Произошедшие случаи заболеваний в каждом муниципалитете должны быть проанализированы, и на основании результатов должны быть сделаны соответствующие выводы и обеспечены все меры профилактики. С начала месяца выявлено отсутствие должного контроля при поступлении детей в оздоровительные организации. В частности, в лагере «Спутник» в смену заехали дети, болеющие бессимптомно, в результате чего инфекция получила распространение», – рассказал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов на совещании с организаторами оздоровительной кампании.

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева добавила, что дети, у которых появились первые симптомы заболевания, не были сразу изолированы для уточнения диагноза», – сообщает ДИП. Кроме того, в большинстве случаев причиной массового распространения инфекции в оздоровительных учреждениях стало несвоевременное информирование руководством органов Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.

«Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний необходимо постоянное соблюдение противоэпидемического режима. Норовирусы и ротавирусы имеют высокую степень контагиозности и легко распространяются, поэтому уровень бдительности при организации профилактических мероприятий должен быть такой же, как в условиях распространения Covid-19», – отметила Наталья Моисеева.

Отметим, что всего в Свердловской области работает 1297 лагерей (в основном городских), в которых за лето отдохнут более 450 тысяч детей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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