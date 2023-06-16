В Верхней Пышме на три месяца закрыли комбинат детского питания

В Верхней Пышме суд на 90 суток приостановил работу МУП «Комбинат детского питания», чьей продукцией отравились посетители городского лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты ведомства предлагают родителям пострадавших школьников свою помощь в подготовке претензии и искового заявления в суд о компенсации имущественного и морального вреда.

Гражданам нужно обратиться с документами по адресу: Екатеринбург, ул. Авангардная, 5а, каб. 117, тел. (343) 307-41-00.

Напомним, неделю назад в Верхней Пышме обратились за медицинской помощью 12 школьников, которые посещали городские лагеря. Дети жаловались на рвоту и температуру. Прокуратура организовала проверку, которая выяснила, что пострадавшие школьники посещали городские лагеря на базе МБУ ДО «Детская школа искусств», МАОУ «СОШ № 33», СШ «Велогор». Питание детей было организовано на базе столовой МАОУ «СОШ № 33», организатор – МБУ «Комбинат детского питания».

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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