В Ревде из-за норовируса закрывают группы в нескольких детсадах

В городе Ревде зафиксирована вспышка норовируса. Из-за кишечной инфекции закрыли несколько групп в детских садах.

По данным издания «Ревда-инфо», на сегодняшний день закрыты группы в садах № 17, 46, 34. Еще один садик – № 50 – закрыт полностью до 29 июня. Именно там были выявлены первые случаи заражения. Первоуральский филиал Роспотребнадзора сейчас проводит эпидрасследование, прокуратура Ревды – проверку.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области информацию пока не прокомментировали.

Напомним, в этом сезоне складывается неблагоприятная ситуация с кишечными инфекциями в загородных лагерях. В июне массовые отравления были зафиксированы в городских лагерях Верхней Пышмы, в загородных лагерях «Изумруд», «Спутник» и «имени Гайдара». Санитарные врачи говорили о том, что детей своевременно не изолировали от коллектива, поэтому заболевание быстро распространялось.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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