В детском загородном лагере выявлен норовирус

У нескольких детей и вожатых в загородном лагере имени Аркадия Гайдара найден норовирус второго типа.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного управления Роспотребнадзора, проверку начали по жалобе родителя одного из отдыхающих в лагере детей. «В ходе расследования отобраны пробы биоматериала у заболевших детей и персонала, пищи, сырья, воды, смывов и дезсредств. По результатам лабораторных исследований у 5 детей с признаками острой кишечной инфекции и 2 вожатых без признаков заболевания выделены норовирусы второго типа. Персонал пищеблока не является носителем вирусов. Неудовлетворительные результаты также получены при лабораторном исследовании дезрастворов. Часть проб остается в работе», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, сотрудники лагеря своевременно не изолировали детей с признаками ОКИ. Сейчас в лагере проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Накануне администрация лагеря сообщила «ВКонтакте», что все сотрудники сдали анализы, были взяты пробы воды, продуктов питания и поверхностей. Следов отравления не обнаружено. Была проведена дезинфекция всех жилых помещений и столовой.

Лагерь имени Гайдара расположен неподалеку от железнодорожной станции Хрустальная, он находится в собственности администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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