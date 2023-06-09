Шахтеры поселка Малышева прекратили забастовку

Шахтеры Мариинского прииска прекратили забастовку. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая рассмотрит меры по развитию предприятия.

В рабочую группу войдут представители «РТ-Капитала», «Мариинского прииска», работников предприятия, губернатора Свердловской области. Повторно будет проработан вопрос экономической эффективности и целесообразности одновременной добычи открытым и подземным способом. «До 10 июля 2023 года будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения», – сообщает пресс-служба «РТ-Капитал».

Как уже сообщал «Новый День», около ста шахтеров накануне вечером отказались подниматься наверх. Люди волнуются, что они останутся без работы. Для переговоров с ними приехали представители «Ростеха», владеющие «Мариинским прииском», начальник областного департамента по труду Дмитрий Антонов, областной министр промышленности Сергей Пересторонин. Отметим, что шахтеров, объявивших забастовку, в госкорпорации накануне назвали саботажниками и провокаторами, «кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства».

Сейчас в компании подчеркивают: «объективных причин для недовольства нет. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии. Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода. Мы попытались донести до трудового коллектива, что все разговоры о закрытии предприятия – это провокация».

Малышева, Елена Владимирова

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