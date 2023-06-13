Вакантное место в заксо предложили отдать экс-депутату

Свердловские единороссы рассмотрели вопрос о замещении вакантного мандата депутата заксо.

Как сообщает пресс-служба СРО ЕР, президиум регионального политсовета предлагает отдать депутатское кресло Михаилу Ершову – нынешнему представителю губернатора в заксобрании. Это предложение будет направлено на согласование в президиум генсовета партии.

Напомним, Михаил Ершов до 2010 года работал в администрации Нижнего Тагила, в 2010-2016 гг. руководил администрацией Горнозаводского управленческого округа, в 2016-2021 – был депутатом заксобрания.

Мандат освободился после того как заксобрание Свердловской области проголосовало за досрочное прекращение полномочий депутата от партии «Единая Россия» Алексея Коробейникова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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