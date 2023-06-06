В заксобрании освободился еще один мандат

Заксобрание Свердловской области проголосовало за досрочное прекращение полномочий депутата от партии «Единая Россия» Алексея Коробейникова.

Никаких вопросов к коллеге у народных избранников не возникло, все присутствующие проголосовали единогласно.

Напомним, в мае Коробейников победил на праймериз ЕР по довыборам в заксобрание по одномандатному округу № 13 (включает в себя Ирбит, Ирбитский район, Тавду, Тугулым, Слободо-Туринский, Байкаловский и Таборинский районы). Так что в сентябре он рассчитывает вернуться в заксо депутатом-одномандатником.

Кто займет освободившееся место, в ближайшее место решит сама «Единая Россия», довыборы не понадобятся.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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