Депутат Коробейников сдает старый мандат, чтобы в сентябре получить новый

Депутат свердловского заксо Алексей Коробейников, избранный по списку «Единой России», написал заявление о досрочном сложении полномочий.

На сайте заксо сообщается, что этот вопрос рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 6 июня.

Уходить из депутатов надолго Коробейников не собирается. В мае он победил на праймериз ЕР по довыборам в заксобрание по одномандатного округу № 13 (включает в себя Ирбит, Ирбитский район, Тавду, Тугулым, Слободо-Туринский, Байкаловский и Таборинский районы). Так что в сентябре он рассчитывает вернуться в заксо депутатом-одномандатником.

Как уже сообщал «Новый День», депутатское кресло в округе № 13 освободилось после ухода единоросса Виктора Шептия в Совет Федерации РФ. Указ о его назначении 20 сентября 2022 года подписал Евгений Куйвашев, который переизбрался на пост губернатора Свердловской области. Довыборы состоятся в сентябре.

Ирбит, Евгения Вирачева

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