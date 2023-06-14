Свердловская область получит еще 285 миллионов рублей на строительство глэмпингов и кемпингов

Свердловская область в следующем году получит еще 285 миллионов рублей на строительство модульных гостиниц. Деньги будут распределяться в виде субсидий предпринимателям на условиях софинансирования. Планируется, что появится 200 новых мест в отелях за пределами Екатеринбурга.

«По поручению президента в 2023-2024 годах на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов будет направлено около 8 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Субсидии будут предоставлены 38 регионам на условиях софинансирования. Это позволит реализовать более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью порядка 6,5 тыс. номеров», – говорится на официальном сайте правительства России.

Свердловская область получит субсидий на 285 миллионов рублей. В департаменте информполитики губернатора сообщили, что номерной фонд за счет строительства глэмпингов и кемпингов в 2024 году увеличится на 200 номеров.

Напомним, в этом году Свердловская область уже получила от Федерации 331 миллион рублей на развитие туристической инфраструктуры. Из этих средств более 88 миллионов пойдет на строительство модульных домов. Поддержку получили 20 проектов предпринимателей. К концу 2023 года построят глэмпинги и кемпинги на 100 новых мест в 14 районах. В том числе до конца 2023 года будут построены модульные дома на перевале Дятлова, дополнительные места в уже запущенном глэмпинге «Яблоневый сад» в Верхотурье. Гранты получили «Парк сказов» в Арамили, «Ключ камень» под Первоуральском (появятся новые места), «Мариинские избы» (построят глэмпинг на полуострове) и другие известные в регионе проекты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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