В 2022 году Екатеринбург обзавелся тремя городами-побратимами

Власти Екатеринбурга заключили три соглашения об установлении побратимских отношений с зарубежными городами в 2022 году. Новыми друзьями уральской столицы стали Крань (Словения), Минск (Белоруссия) и Бишкек (Киргизия).

«Даже в непростое время в Екатеринбурге продолжает развиваться сфера делового и конгрессного туризма. В 2022 году состоялось множество международных мероприятий, в том числе в онлайн-форматах», – рассказал начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, представляя ежегодный отчет мэра депутатам.

Чиновник также отметил, что в прошлом году был создан совет представителей иностранных государств при главе Екатеринбурга. На встречах с консулами среди прочего обсуждалось развитие международных авианаправлений (с учетом закрытия Европы для российских авиакомпаний).

Добавим, что теперь у Екатеринбурга есть пять городов-побратимов. С начала 2000-х были установлены тесные связи с Гуанчжоу (Китай) и Инчхон (Южная Корея). Соглашение со словенским городом Крань было подписано 24 января 2022 года. Побратимские отношения с Минском и Бишкеком уральская столица оформила после введения западных санкций против России. В городской администрации также обсуждается идея установить побратимские отношения с Самаркандом (Узбекистан).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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