«Киллеру Федулева» отказали в досрочном выходе из колонии

Виталий Пильщиков, известный как «личный киллер Павла Федулева», не сможет досрочно выйти из колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сегодня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказался заменить ему лишение свободы на более мягкое наказание. На суде сотрудник прокуратуры указал, что осужденным не отбыта значительная часть наказания. По приговору суда, вынесенному в феврале 2012 года, Пильщиков должен выйти на свободу в феврале 2028 года. Отметим, это уже не первая попытка адвокатов вытащить своего подзащитного из колонии – в 2020 году суд уже отказывал в подобном.

Пильщиков известен как «личный киллер Павла Федулева», его приговорили к 24 годам 10 месяцем колонии строгого режима за убийства предпринимателей, охранника, милиционера, а также незаконный оборот оружия. Преступления были совершены в 1995 и 1996 годах, его пособника, Сергея Никонова, также осудили – на 8 лет колонии общего режима. Сам Павел Федулев сейчас тоже находится в тюрьме. В 2011 году он получил 20 лет колонии за захват предприятий и заказные убийства.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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