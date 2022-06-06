«Личному киллеру Федулева» не дали выйти из колонии строгого режима

Суд отказал Виталию Пильщикову в досрочном выходе из колонии строгого режима. Адвокат просил отпустить осужденного по УДО.

«Сотрудник прокуратуры указал, что осужденным не отбыта значительная часть наказания. По приговору суда, вынесенному в феврале 2012 года, окончание отбытия Пильщиковым наказания – в феврале 2028 года», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Это уже не первая попытка адвокатов вытащить своего подзащитного из колонии – в 2020 году суд уже отказывал в подобном.

Пильщиков известен как «личный киллер Павла Федулева», его приговорили к 24 годам 10 месяцем колонии строгого режима за убийства предпринимателей, охранника, милиционера, а также незаконный оборот оружия. Преступления были совершены в 1995 и 1996 годах, его пособника, Сергея Никонова, также осудили – на 8 лет колонии общего режима. Сам Павел Федулев сейчас тоже находится в тюрьме. В 2011 году он получил 20 лет колонии за захват предприятий и заказные убийства.

Екатеринбург, Марина Иванова

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