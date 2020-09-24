Прокуратура преградила выход на свободу личному киллеру Федулева

Свердловский областной суд прислушался к позиции прокурора и отменил решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила об условно-досрочном освобождении осужденного Виталия Пильщикова, известного как «личный киллер Федулева».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, Виталий Пильщиков с 2011 года отбывает наказание в виде лишения свободы на срок 24 года 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 млн рублей по приговору суда за совершение убийства предпринимателей, охранника, а также милиционера. Его защитник обратился в Тагилстроевский суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении осужденного, и суд решил выпустить Пильщикова по УДО на 7 лет 7 месяцев 2 дня раньше срока.

Нижнетагильская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях не согласилась с принятым судом решением и обжаловала его. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, согласилась с позицией прокурора и отменила решение суда 1 инстанции, отказав в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Осужденный продолжит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, Виталий Пильщиков и его сообщник Сергей Никонов обвинялись в совершении тяжких преступлений, таких как «убийство двух или более лиц по найму». Все преступления с особой жестокостью ими были совершены в 1995-м и 1996 годах. Присяжные вынесли преступникам обвинительный вердикт и признали обвиняемых персональными киллерами рейдера Павла Федулева. 22 февраля 2011 года Свердловский областной суд поставил точку в деле о «федулевских киллерах». Виталий Пильщиков получил 24,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Его подельник Сергей Никонов был осужден на 8 лет колонии общего режима. Сам Павел Федулёв сейчас тоже находится в тюрьме. В 2011 году он был осужден на 20 лет колонии за захват предприятий и заказные убийства.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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