Минздрав запросил в Biogen результаты исследования по применению «Спинразы» после «Золгенсма» для лечения малыша со СМА

Минздрав Свердловской области продолжает искать возможности, чтобы изменить тактику лечения Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА). Мальчику ранее сделали инъекцию «Золгенсма», но родители просят продолжить лечение «Спинразой», однако опубликованных исследований совместимости этих препаратов нет. Министр Андрей Карлов написал письмо в фармацевтическую компанию Biogen, которая начинала изучать безопасность применения обоих лекарств. Если придет положительный ответ о возможности применения «Спинразы», министерство соберет консилиум врачей, чтобы пересмотреть методы лечения Миши.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, специалисты изучили все исследования о применении разных комбинаций препаратов при СМА. Оказалось, что был единственный положительный пример использования «Рисдиплама» (аналог «Спинразы») после ввода «Золгенсма». Но официальных подтверждений безопасности сочетания лекарств нет. Два года назад международная фармацевтическая компания Biogen начала такое исследование, но его результаты не опубликованы.

«Министр здравоохранения Андрей Карлов направил в Biogen письмо с просьбой поделиться результатами исследования», – сообщили в минздраве. Если придет ответ о возможности применения «Спинразы» после «Золгенсма», министерство соберет федеральный консилиум врачей, и тактика лечения Миши Бахтина будет изменена.

Напомним, Мише Бахтину со СМА еще в 2021 году поставили самый дорогой укол в мире – «Золгенсма». Ребенку на тот момент было шесть месяцев. Ожидаемого эффекта лекарство не дало. Сейчас родители Миши добиваются, чтобы ему снова стали давать «Спинразу» – препарат, который бесплатно выдают детям со СМА в России. У них на руках есть даже решение суда о том, что ребенку полагается такое лечение. В региональном минздраве говорят, что решение суда исполняют: препарат «Спинраза» есть и хранится в аптеке, но ввести его можно только тогда, когда будут определены медицинские показания к его назначению и применению.

Ранее главный врач ОДКБ Олег Аверьянов объяснял, что в России нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Нусинерсен» («Спинраза») после «Золгенсма».

«С медицинской точки зрения показаний для введения Мише Бахтину еще одного препарата нет, так как у него могут усугубиться уже имеющиеся побочные эффекты от ранее применяемых патогенетических препаратов. После введения Мише препарата «Золгенсма» в Свердловской областной детской клинической больнице провели врачебный консилиум и телемедицинскую консультацию с федеральным учреждением здравоохранения. Два независимых консилиума решили, что у Миши нет показаний к введению «Спинразы», – объяснял доктор.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/797988.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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