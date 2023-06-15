«Паникуют, но едут и гуляют подальше от Мацесты»: уральских туристов не остановило наводнение в Сочи

Уральских туристов не остановило наводнение в Сочи и Абхазии. Отказов от туров нет. По словам турагентов, люди, конечно, интересуются обстановкой. Но в конечном итоге принимают решение ехать и гулять подальше от Мацесты.

«Звонят, конечно, боятся утонуть в огромных лужах. Боятся, что в горы не попадут. Но это в основном те туристы, которые раньше не были в Сочи, и не очень представляют географию. Все-таки Мацеста находится далеко от центрального Сочи. Она никак не пересекается с основными экскурсионными маршрутами. Те, кто едут не в первый раз, вообще спокойны. Во-первых, это не редкость – проливные дожди летом. Во-вторых, люди прекрасно знают, что в Сочи и окрестностях куча альтернатив пляжному отдыху, если вдруг пляжи закрывают, – рассказала турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова. – Реальных аннуляций от моих клиентов не было».

Директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева тоже говорит, что туристы не отказываются от своих планов. «Вопросы, конечно, от туристов есть. Но потом они спокойно едут, и гуляют подальше от Мацесты, – говорит Анастасия. – У нас сотрудница агентства живет в Сочи, как раз в районе Мацесты. Она говорит, что там действительно есть разрушения природного характера. Но в Сочи уже открыли центральную набережную, пляжи. Мы живем в неспокойном мире, где каждый день что-то случается. Но это ведь не лишает нас желания путешествовать».

Туристы, которые сейчас находятся в Сочи, рассказывают, что пляжи действительно открыли. В некоторых местах вода не очень чистая, потому что к берегу прибивает мусор (в основном природный – ветки, листья). Но постепенно ситуация налаживается. Люди уже вовсю купаются. Вода +21 градус. В ближайшие дни синоптики не обещают ливней в Сочи. Сегодня еще пройдет небольшой дождь, а с завтрашнего дня установится теплая ясная погода.

Как ранее писал «Новый День», в ночь на 14 июня на Сочи обрушились сильные ливни – в результате вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. Бурные потоки затопили улицы, придомовые территории, автомобили, цокольные помещения. Временно закрывались пляжи.

Данных о пострадавших нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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