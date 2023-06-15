«Люди в черном» проверили «Коляда-театр», его основателя ждет суд

Сотрудники ФСБ нагрянули с проверками в екатеринбуржский «Коляда-театр», чтобы проверить соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов. Проверку театр не прошел. В отношении Николая Коляды был составлен административный протокол, его ждет суд и штраф.

«Два дня подряд ходят люди в черном. Составили на меня протокол и меня снова будут судить, как руководителя организации, за то, что у меня в театре нет книги про терроризм, где бы все расписались, и за то, что сотрудникам не сообщаю, что делать при том, если найдут подозрительный тикающий предмет. Что нет металлоискателя в театре. Что нет охраны в театре, – написал Николай Коляда на своей странице «ВКонтакте». – Протокол вчера подписал. На 20 страницах. Два экземпляра. Два дерева на бумагу ушло. Погрузка дыма большими контейнерами. Вот где и кому понадобились эти металлоискатели в театрах? У меня откуда деньги на металлоискатели и на охрану?! Я буду судимый. Уже дважды. То меня судили за аварию, в которой я был не виноват, а теперь – за то, что журнал не купил и не заставил там всех расписаться. Все мои объяснения людям в черном вчера и позавчера были бесполезны. Улыбались и – всё. Оказывается, несколько дней назад в буфет театра, где-то там на стулья – подложили какой-то пакет, а мы не отреагировали. И вот – получай. Злоба меня душит».

Руководитель «Коляда-театра» не уточняет, по какой именно статье составлен протокол. Но, вероятнее всего, речь идет о ст. 20.35 КоАП «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций». Она появилась в КоАП в конце 2019 года. Штраф за данные нарушения составляет от 3 до 5 тысяч для граждан, от 30 до 50 тысяч – для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Проверками соблюдений требований занимаются ФСБ, полиция и Росгвардия.

Отметим, что 14 и 15 июня в Екатеринбурге проходили учения ФСБ на объектах Универсиады. Отрабатывались действия на случай попытки взрыва террористами мест с массовым скоплением людей. Пресс-служба спецведомства отчиталась: учения прошли успешно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»