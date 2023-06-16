Николай Коляда обещал исправить все недочеты антитеррористической защиты театра до фестиваля «Коляда-Plays»

«Коляда-театр» уже нашел металлоискатель и прочие вещи, установить которые потребовали при проверке соблюдения требований к антитеррористической защищенности. «К фестивалю все исправим», – пообещал Николай Коляда.

«Пришли люди, которые занимаются защитой от терроризма. У нас выявили много недостатков. Но к фестивалю (20 июня, – прим. ред.) мы все исправим. Мы не одни такие в городе, кого проверяли, проверяли пединститут, театры все проверяли, у всех нашли недостатки. Но кинулись на меня, стали писать, что у меня беспорядок. У всех можно найти недочеты, потому что мы живем спокойно. Хотя напряжение, конечно, есть, и опасаться всего надо. Осторожно надо жить, – ответил руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции. – Сегодня уже позвонил человек, который предоставит театру металлоискатель. Разные люди позвонили, которые помогут нам исправить недочеты. Не беспокойтесь, у нас будет абсолютно безопасно. Люди работают, чтоб враг не прошел».

Как ранее писал «Новый День», сотрудники ФСБ нагрянули с проверками в екатеринбургский «Коляда-театр», чтобы проверить соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов. Проверку театр не прошел. В отношении Николая Коляды был составлен административный протокол по ст. 20.35 КоАП «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций». Штраф за данные нарушения составляет от 3 до 5 тысяч для граждан, от 30 до 50 тысяч – для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Проверками соблюдений требований занимаются ФСБ, полиция и Росгвардия.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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