Руководителя «Коляда-театра» оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие антитеррористической защиты

По решению суда Николая Коляду оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов.

Как ранее писал «Новый День», сотрудники ФСБ нагрянули с проверками в екатеринбургский «Коляда-театр». Проверку театр не прошел. В отношении Николая Коляды был составлен административный протокол по ст. 20.35 КоАП «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций».

Сам Николай Коляда обещал исправить все недостатки в кратчайшие сроки: «Разные люди позвонили, которые помогут нам исправить недочеты. Не беспокойтесь, у нас будет абсолютно безопасно. Люди работают, чтоб враг не прошел».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»