В районе «Калины» изменятся маршруты автобусов

С 17 июня по 21 июля в Кировском районе Екатеринбурга изменится схема движения автобусов № 54, 054, 60.

Как сообщает пресс-служба мэрии, при движении от конечной остановки «Синие Камни» автобусы будут ехать по улицам Анны Бычковой – Сибирский тракт (дублер) – Егоршинский подход – Малышева – далее по маршруту.

Временно будут отменены остановки «Уралобувь» и «Мира», введут остановки «Микрорайон Комсомольский», «Улица Новгородцевой», «Развилки» и «Комсомольская улица».

Изменения связаны с ограничением движения транспорта по улице Комсомольской от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой, в том числе на транспортном кольце у концерна «Калина». Движение закрыто в связи со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Напомним, ранее вице-мэр Рустам Галямов обещал, что развязку у «Калины» сдадут к 300-летию Екатеринбурга. Правда, неизвестно, будет ли открытие дороги приурочено ко Дню города в августе, либо к празднованию исторического дня рождения в ноябре.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/794574.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»