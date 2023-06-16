В России снизилось число компаний, разрешающих удаленку

Треть работников предприятий и организаций России так и не вышла с удаленки, таковы результаты опроса портала SuperJob. На дистанте трудятся 36% персонала всех отечественных компаний. Часть из них – порядка 10% – за рубежом.

При этом за последние три месяца число компаний, которые вообще практикуют удаленку, снизилось сразу на 4%. Чаще всего удаленно работают из-за границы представители IT-сектора, дизайнеры, проектировщики и конструкторы, маркетологи и рекламщики, а также консалтеры в разных областях.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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