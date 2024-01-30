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Вторник, 30 января 2024, 12:15 мск

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Американская IT-корпорация пригрозила сотрудникам на удаленке увольнением

Корпорация International Business Machines (IBM) пригрозила увольнением тем сотрудникам, которые работают дистанционно и не хотят проводить хотя бы часть времени в офисе. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на распоряжение компании, подписанное старшим вице-президентом Джоном Грейнджером. В документе топ-менеджер указывает, что личное взаимодействие сотрудников делает компанию более продуктивной, инновационной и соответствующей запросам клиентов.

«В соответствии с этим подходом мы требуем, чтобы руководители и менеджеры по персоналу в Соединенных Штатах находились в офисе не менее трех дней в неделю», – говорится в документе.

Уточняется, что требование не зависит от текущего местоположения работы. В связи с этим сотрудникам рекомендовано переехать поближе к офису к началу августа 2024 года. Исключением являются работники, у которых имеются проблемы со здоровьем, или те, кто проходит военную службу.

«Сотрудники, которые не согласны на переезд и не могут получить должность, одобренную для удаленной работы, должны покинуть IBM», – заключил вице-президент компании.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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