Певицу Монеточку* оштрафовали за неисполнение закона о иноагентах

Певице Монеточке (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на Басманный суд Москвы, Монеточка* нарушила ч. 4 статьи 19.34 КоАП РФ, то есть распространяла в интернете информацию и материалы, не указывая, что она имеет статус иностранного агента.

Напомним, статус иноагента Монеточка получила в январе 2023 года. Уроженка Екатеринбурга с прошлого года живет в Литве. Она открыто выступала с критикой СВО, а также проводила благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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