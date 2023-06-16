Малоснежная зима и низкий уровень осадков – мэрия Первоуральск объяснила, куда делась вода из Верхне-Шайтанского пруда

Администрация Первоуральска прокомментировала ситуацию с обмелением Верхне-Шайтанского пруда. Напомним, местные жители начали волноваться еще весной. Некоторые даже посчитали, что уровень водоема упал из-за большого объема сброшенной воды в Нижне-Шайтанский пруд.

В мэрии Первоуральска сообщили, что обмеление происходит ежегодно. Этой зимой было мало снега, а весной зафиксирован низкий уровень осадков. Подобная ситуация складывается по всей Свердловской области.

В администрации отметили, что с апреля уровень Верхне-Шайтанского пруда увеличился на 1300 миллиметров. Кроме того, чиновники отрицают факт сброса воды в Нижне-Шайтанский пруд в весенний период.

Первоуральск, Владислав Тринько

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