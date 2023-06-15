Мэрия Первоуральска не может объяснить, почему обмелел Верхне-Шайтанский пруд (ФОТО)

В Первоуральске в этом году сильно обмелел Верхне-Шайтанский пруд. Местные жители заметили это еще в апреле, когда водоем еще был покрыт льдом. Тогда перувоуральцы предположили, что представители водоканала сбросили много воды в Нижне-Шайтанский пруд, откуда вода попадает в краны горожан.

20 апреля городские власти сообщили местным журналистам, что обмеление произошло из-за климатических условий, но заверили, что ежедневно уровень водоема повышается. «Новый День» побывал на водохранилище, как оно выглядит – в нашем фоторепортаже.

13 июня мы обратились с запросом в пресс-службу администрации Первоуральска. В обращении «Новый День» попросил рассказать, насколько сильно в этом году обмелел Верхне-Шайтанский пруд, и как обстоят дела в сравнении с прошлым годом. Также задали вопрос по поводу сброса воды в Нижне-Шайтанский пруд. Быть может, и это повлияло на снижение уровня в водоеме. У Первоуральска есть резервные источники водоснабжения: Нижне-Сергинское месторождение подземных вод и Ревдинский водовод. Об их состоянии «Новому Дню» также не рассказали.

Мы дополним эту новость, когда придет официальный ответ от администрации Первоуральска с ответами на наши вопросы.

Первоуральск, Владислав Тринько

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