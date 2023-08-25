В Первоуральске введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб. Причина – критичное обмеление Верхне-Шайтанского пруда.

Как сообщает пресс-служба мэрии, задача штаба – круглосуточный мониторинг обстановки и оперативное реагирование на поступающие сообщения о состоянии пруда. Глава города Игорь Кабец отметил, что это необходимый шаг для предотвращения возможных негативных последствий и недопущения снижения объема поставляемой воды: «Режим повышенной готовности введен для проведения всех необходимых мероприятий в части подготовки к возможным рискам. На сегодняшний день поводов для беспокойства нет, мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме».

Напомним, в Первоуральске в этом году сильно обмелел Верхне-Шайтанский пруд. Местные жители заметили это в апреле, когда водоем еще был покрыт льдом. 20 апреля городские власти сообщили местным журналистам, что обмеление произошло из-за климатических условий, но заверили, что ежедневно уровень водоема повышается. В июне «Новый День» побывал на водохранилище и сделал фоторепортаж.

Первоуральск, Елена Владимирова

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