В Первоуральске выстраиваются очереди за водой – из-под крана пить нельзя (ВИДЕО)

В Первоуральске несколько месяцев люди продолжают бороться за чистую воду из-под крана, однако пока результаты неутешительные. Несмотря на обещания местных властей исправить ситуацию, из водопровода в краны горожан поступает мутная жижа, которую эксперты не рекомендуют употреблять. Первоуральцам приходится стоять в очередях, чтобы успеть к подвозу чистой воды, как было, например, в минувшее воскресенье.

Очередь за водой

Между тем, свердловские экологи провели две независимые экспертизы, отобрав воду в четырех первоуральских многоэтажках. Результаты оказались негативные – эксперты не рекомендовали пить эту воду, сообщили в региональном отделении Российского экологического общества. В частности, показатель запаха воды был превышен в два раза, а мутности – в 7 раз. Также завышены оказались показатели предельно допустимых концентраций марганца и железа.

«Проблему придется решать на областном и федеральных уровнях. Результаты мы уже отправили в надзорные органы и областным чиновникам», – заявили в региональном отделении РЭО.

Напомним, в августе губернатор Евгений Куйвашев посетил Первоуральск и поручил мэру Игорю Кабцу лично контролировать качество воды в домах горожан. «Необходимо решить проблемные вопросы: обеспечения жителей качественной питьевой водой и организации водоснабжения города в целом. Хочу попросить вас внимательно отнестись к обращениям жителей. Лично проверить, пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли дополнительная помощь. И, безусловно, нужно установить точные сроки, когда подавалась некачественная вода, и за эти дни сделать перерасчет», – говорил Куйвашев.

Кабец, в свою очередь, тогда заявлял, что проблемы с качеством возникли из-за недостаточного заполнения источников питьевой воды в связи с аномально жаркой погодой.

Между тем, местные депутаты считают, что корни проблемы могут заключаться не только в этом. «В течение шести лет велась модернизация насоса фильтровальной станции, из бюджета на это потратили 630 млн рублей, сроки несколько раз переносили, наконец в декабре прошлого года работы закончили, и ничего не поменялось, – ранее пояснял депутат местной думы Дмитрий Хаймин. – Я консультировался с техническими специалистами, и пока предварительно мне подтвердили, что дело может быть в том, что фильтрация происходит не должным образом. Это видно по тому, что станция даже не потребляет столько электроэнергии, сколько требуется для работы этого насоса, – все данные ведь есть в технической документации. Это первое. Второе – в закупках нет химикатов, которые необходимы для работы фильтровальной станции».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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