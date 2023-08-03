Бастрыкин занялся грязной водой в Первоуральске

Первоуральцы, которые уже второй месяц жалуются на качество холодной водопроводоной воды, дозвонились до Следственного комитета. Люди рассказали представителям центрального аппарата ведомства о том, что уже несколько недель вода резко пахнет, ее нельзя использовать для стирки или уборки, в ней нельзя мыться, с ней нельзя готовить еду.

«Высказывается предположение, что данная проблема возникла из-за подключения источника водоснабжения, который длительное время был законсервирован, а предварительная промывка и дезинфекция не проведена. В СУ СК России по Свердловской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что вопрос находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю регионального управления Анатолию Надбитову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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