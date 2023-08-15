Куйвашев отправил мэра Первоуральска проверять качество воды в жилых домах

Губернатор Евгений Куйвашев во время сегодняшней поездки в Первоуральск поручил мэру Игорю Кабцу лично контролировать качество воды в домах горожан после их многочисленных жалоб.

«Необходимо решить проблемные вопросы: обеспечения жителей качественной питьевой водой и организации водоснабжения города в целом. Хочу попросить вас внимательно отнестись к обращениям жителей. Лично проверить, пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли дополнительная помощь. И, безусловно, нужно установить точные сроки, когда подавалась некачественная вода, и за эти дни сделать перерасчет», – цитирует Куйвашева ДИП.

По словам Игоря Кабца, проблемы с качеством водоснабжения возникли из-за недостаточного заполнения источников питьевой воды в связи с аномально жаркой погоды. На сегодняшний день местными властями принят ряд мер по стабилизации ситуации.

Как уже сообщал «Новый День», первоуральцы с начала лета жалуются на качество холодной водопроводной воды. В начале августа они даже дозвонились до Следственного комитета. Люди рассказали представителям центрального аппарата ведомства, что уже несколько недель вода резко пахнет, ее нельзя использовать для стирки или уборки, в ней нельзя мыться, с ней нельзя готовить еду.

Отметим, этой осенью у главы Первоуральска заканчивается пятилетний срок полномочий.

Первоуральск, Елена Владимирова

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