«Слишком сложный организм»: ни один кандидат в мэры Первоуральска не справится с ним в одиночку

В конце сентября в Первоуральске состоится первый тур конкурса по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета, так как срок полномочий действующего мэра Игоря Кабца истекает.

Сам Кабец тоже подал документы на конкурс. У него оказалось семь соперников, в том числе – скандально известная экс-депутат Асбестовской думы Наталья Крылова, общественный активист Анатолий Гаврилов, представитель ПНТЗ Андрей Палатов, бизнесмен Александр Пташников, общественник Денис Степанченко, советник генерального директора ОАО «Уралтрубпром» Владимир Вохмяков и подполковник полиции Александр Недоростов.

По мнению политтехнолога Александра Ханина, который в прошлом возглавлял управление по взаимодействию с органами власти ПНТЗ, ни один из восьми участников конкурса не справится с третьим по величине городом Свердловской области.

«Мне смешно слышать, когда кто-то на серьезных щах рассуждает о том, как скандалистка и шантажистка Крылова будет хорошим мэром. Или как неравнодушный гражданин Гаврилов защитит в кресле главы интересы граждан. Или как придет честный бизнесмен, и все станет бирюзово и справедливо. Не станет, – рассуждает Ханин на своей странице «ВКонтакте». – Атлант, скажи «до встречи». Кончились те кухарки, которые могут управлять государством. Слишком сложный организм. Слишком сложный для любого из этих восьмерых. Я ждал от губернатора другого решения, но оно пока не случилось. Так что пусть все остается, как есть. Предлагаю конкурс отменить, а полномочия рыжего продлить на срок «пока вода не потечет чистая». Игорь Кабец – так себе глава. И должность не его уровня, и дается все это ему крайне тяжело. Спасает зиц-мэра то, что фактически руководит не он. Где-то решения за него принимает губернатор, где-то профильный министр, где-то Дронов, где-то сами подчиненные справляются. Навалившись всем миром, управляют граждане Первоуральском в настоящее время. Демократия, как вы хотели».

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев недавно дал понять, что поддерживает пролонгацию полномочий действующего мэра Первоуральска. Во время своего визита в город Куйвашев в целом положительно оценил работу местных властей, только поручил Кабцу лично контролировать качество воды во всех жилых домах.

Первоуральск, Елена Владимирова

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