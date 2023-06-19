Свердловской области пообещали заморозки и дожди

Середина июня в Свердловской области будет достаточно холодной и мрачной. Синоптики обещают заморозки, дожди.

«Северо-западные ветры нагнетают в регион арктический воздух. В ночь на воскресенье в четырех районах Свердловской области метеостанциями отмечены заморозки -0…-1°. Заморозки вероятны и в ближайшие ночи. Неприятности добавляет поднимающийся с Арала циклон, несущий дожди», – обещает главный метеоролог ФГБУ Уральское УГМС Галина Шепоренко. Дожди будут в большинстве районов Среднего и Южного Урала, но особо достанется восточным районам Свердловской области, где дожди могут быть интенсивными, а также Курганской области.

Осадки прогнозируются 19 и 20 июня, местами возможны ночные заморозки до -1…-3 °C. 21 июня дожди ослабнут, но будет холодно. В выходные дни 24-25 июня потеплеет на 6-7 градусов, осадки вероятны.

До конца недели в Екатеринбурге будет пасмурно. Самыми холодным днями станут вторник и среда – днем воздух прогреется лишь до +13 °C, ночью – только до +6…+7. В четверг и пятницу будет чуть теплее – по ночам до +11°, днем до +16.

До пятницы включительно будут идти дожди. К выходным станет сухо, воздух прогреется до +20 градусов днем, но будет так же пасмурно.

Сосьва, Марина Иванова, Екатерина Норсеева

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