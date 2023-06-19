В Свердловской области объявлено срочное штормовое предупреждение

В Свердловской области на 20 июня объявлено срочное штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области призывают быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период и выполнять рекомендации. В частности, стоит отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки.

Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Находясь дома, при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы.

Как ранее писал «Новый День», в ближайшие дни в регионе будет холодно и дождливо. Осадки прогнозируются 19 и 20 июня, местами возможны ночные заморозки до -1…-3 °C. 21 июня дожди ослабнут, но будет холодно. В выходные дни 24-25 июня потеплеет на 6-7 градусов, осадки вероятны.

До конца недели в Екатеринбурге будет пасмурно. Самыми холодным днями станут вторник и среда – днем воздух прогреется лишь до +13 °C, ночью – только до +6…+7. В четверг и пятницу будет чуть теплее – по ночам до +11°, днем до +16.

До пятницы включительно будут идти дожди. К выходным станет сухо, воздух прогреется до +20 градусов днем, но будет так же пасмурно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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