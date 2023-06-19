Депутат потерял мандат из-за сокрытия доходов

Кушвинский городской суд прекратил полномочия одного из депутатов местной думы, который в прошлом году нарушил антикоррупционное законодательство.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, депутат дал неверную информацию о своих доходах, доходах жены и счетах в банке.

Сначала прокуратура внесла в думу представление, по результатам которого виновному запретили занимать должности в думе. Но прокурор решил, что этого недостаточно. Он направил в суд исковое заявление о досрочном лишении депутата полномочий. Суд вынес решение в пользу прокурора.

Это не первый прецедент в этом году. В апреле дума Слободо-Туринского сельского поселения досрочно прекратила полномочия депутата Павла Захарова «в связи с утратой доверия за совершение коррупционного преступления». Депутат нарушил норму закона, по которой должен был в 4-месячный срок после избрания предоставить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и несовершеннолетних детей.

Напомним, начиная с этого года депутаты разных уровней не обязаны публиковать свои декларации в открытых источниках. Однако обязанности предоставлять их в думский аппарат это не отменяет.

Кушва, Елена Владимирова

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