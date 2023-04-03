Уральский депутат лишился мандата за непредставление сведений о доходах

Дума Слободо-Туринского сельского поселения досрочно прекратила полномочия депутата Павла Захарова «в связи с утратой доверия за совершение коррупционного преступления».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, депутат нарушил норму закона, по которой должен был в 4-месячный срок после избрания предоставить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги и несовершеннолетних детей.

«Согласно закону о противодействии коррупции, непредоставление указанных сведений депутатом представительного органа является основанием для прекращения полномочий», – заявили в надзорном ведомстве. Прокуратура внесла председателю думы представление об устранении нарушений закона, по итогам рассмотрения которого депутаты отправили своего коллегу в отставку.

Напомним, начиная с этого года, депутаты разных уровней не обязаны публиковать свои декларации в открытых источниках. Однако обязанности предоставлять их в думский аппарат это не отменяет.

Туринская Слобода, Елена Владимирова

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