Свердловские школьники сегодня сдают последний ЕГЭ

Сегодня в Свердловской области школьники сдают последний ЕГЭ в рамках основного периода. 1693 человека напишут экзамен по информатике.

«Работает 96 пунктов приема экзаменов, информатику сегодня сдают 1693 человека», – рассказали в министерстве образования Свердловской области.

С 22 июня начнутся резервные дни. До 1 июля сдавать ЕГЭ будут те, кто в основной период по уважительным причинам не мог написать экзамен. В частности, выпускники, которые болели, либо которым стало плохо непосредственно во время ЕГЭ и они не смогли закончить работу.

Расписание резервных дней:

22 июня – русский язык;

23 июня – география, литература, иностранные языки (устная часть);

26 июня – математика базового и профильного уровня;

27 июня – иностранные языки (письменная часть), биология, информатика;

28 июня – обществознание, химия;

29 июня – история, физика;

1 июля – по всем учебным предметам.

Напомним, в Свердловской области 50 выпускников школ уже получили 100 баллов на экзаменах по литературе, географии и химии. В прошлом году стобалльников по итогам первых трех ЕГЭ было вдвое меньше. Есть и выпускники, которые набрали по 200 баллов. Максимальные оценки по двум предметам получили трое школьников из Екатеринбурга и Серова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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