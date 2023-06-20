Свердловские школьники сегодня сдают последний ЕГЭ

Сегодня в Свердловской области школьники сдают последний ЕГЭ в рамках основного периода. 1693 человека напишут экзамен по информатике.
«Работает 96 пунктов приема экзаменов, информатику сегодня сдают 1693 человека», – рассказали в министерстве образования Свердловской области.
С 22 июня начнутся резервные дни. До 1 июля сдавать ЕГЭ будут те, кто в основной период по уважительным причинам не мог написать экзамен. В частности, выпускники, которые болели, либо которым стало плохо непосредственно во время ЕГЭ и они не смогли закончить работу.
Расписание резервных дней:
22 июня – русский язык;
23 июня – география, литература, иностранные языки (устная часть);
26 июня – математика базового и профильного уровня;
27 июня – иностранные языки (письменная часть), биология, информатика;
28 июня – обществознание, химия;
29 июня – история, физика;
1 июля – по всем учебным предметам.
Напомним, в Свердловской области 50 выпускников школ уже получили 100 баллов на экзаменах по литературе, географии и химии. В прошлом году стобалльников по итогам первых трех ЕГЭ было вдвое меньше. Есть и выпускники, которые набрали по 200 баллов. Максимальные оценки по двум предметам получили трое школьников из Екатеринбурга и Серова.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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