Для Академического закупят 60 новых трамваев

Администрация Екатеринбурга планирует закупить 60 новых трамваев в рамках обновления транспортного парка. Большая часть будет задействована на новой линии – в Академический район.

Об этом заявил сегодня глава города Алексей Орлов, отчитываясь перед думой. Мэр пояснил, что парк электрического общественного транспорта в Екатеринбурге серьезно устарел. Из 420 трамваев требуют обновления порядка 390. Большинству старых вагонов около 40 лет. Но мэрия работает над тем, чтобы приобрести новые, и предварительные договоренности уже есть.

Алексей Орлов рассказал, что администрация отрабатывает несколько вариантов – от приобретения трамваев в лизинг до участия крупного бизнеса в приобретении новых вагонов. «Буквально вчера мы подготовили для губернатора материалы. Он общался с вице-премьером Григоренко по поводу участия Екатеринбурга в федеральной программе по обновлению городского электротранспорта в рамках концессии. Мы рассматриваем новую трамвайную ветку в Академический. Ее необходимо обеспечить новым подвижным составом. Для нее надо 20 новых вагонов, один стоит до 160 миллионов рублей. Одномоментно такие средства в бюджете не найти. Насколько я знаю, наша заявка предварительно одобрена, это позволит нам полностью реализовать проект в Академ, с приобретением 60 новых трамвайных вагонов», – заявил Орлов.

Общая стоимость проекта составит 24-25 млрд рублей, из этой суммы около трети, вероятно, будет выделено из федерального бюджета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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