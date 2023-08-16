В Академический запустили трамвай (ФОТО)

Сегодня первый трамвай проехал от кольца на улице Волгоградской до конечной остановки в Академическом районе. Правда, это лишь пуско-наладочный вагон. Настоящего запуска общественного транспорта должно придется подождать еще несколько месяцев.

Пуско-наладочный вагон сегодня заметили жители Академического. Как передает корреспондент «Нового Дня», он проехал весь путь – от Волгоградской по Серафимы Дерябиной и до нового трамвайного кольца рядом с Преображенским парком. Там вагон остановился, а представители подрядных организаций в честь запуска трамвая откупорили шампанское. Строители рассказали, что первый рейс прошел без нареканий.

«Все прошло хорошо, никаких претензий нет. Строители провели все безукоризненно», – прокомментировал «Новому Дню» один из подрядчиков, не пожелавший представиться.

«Это запущен наладочный трамвай. Он будет заниматься регулировкой трамвайных путей и контактной сети: вывешиванием и проверкой контактного провода в горизонтали и вертикали, проверкой креплений и натяжки контактного провода, проверкой контактного пятна рельсов, проверкой габаритов трамвайных путей на предмет проезда в узких местах и так далее, – рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Сроки запуска трамваев на техническую обкатку пока не называют. Фактически происходящее – часть строительных работ».

Так что жителям района придется еще подождать и потерпеть перекрытия. До пуска пассажирских трамваев в Академический осталось несколько месяцев. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов говорил, что трамваи поедут до конца первого квартала 2024 года. «Хотелось бы запустить как можно раньше, но по моему опыту работы в администрации, лучше назвать такие сроки. Запустят раньше – будет хорошо», – прокомментировал чиновник, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Трамвай из Академического пойдет по Белореченской, Радищева, Куйбышева, через площадь Обороны до ЦПКиО. Для этой линии планируют закупить новые вагоны. Правда, когда это произойдет и на какие деньги, никто не знает. «Вопрос закупки трамваев для Екатеринбурга сегодня находится в проработке. Мы вместе с городской администрацией рассматриваем все возможности приобретения современного подвижного состава для новой трамвайной линии в Академический и других маршрутов, наиболее востребованных горожанами», – пояснял глава ведомства Василий Старков.

Всего Екатеринбургу требуется 60 новых вагонов (не только для Академического). Цена вопроса – 24-25 миллиардов рублей. Сегодня парк электрического общественного транспорта серьезно устарел. Из 420 трамваев требуют обновления порядка 390. Большинству старых вагонов около 40 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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