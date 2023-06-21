Никто не знает, когда купят трамваи для Академического

В областном минтрансе объяснили, что пока никто не знает, когда точно (и на какие деньги) купят трамваи для Академического. «Вопрос закупки трамваев для Екатеринбурга сегодня находится в проработке. Мы вместе с городской администрацией рассматриваем все возможности приобретения современного подвижного состава для новой трамвайной линии в Академический и других маршрутов, наиболее востребованных горожанами», – пояснил глава ведомства Василий Старков.

По его словам, у властей есть «обоснованное понимание крайней необходимости приобретения 60 новых трамваев». Чиновник заявил, что это «один из важнейших моментов при оформлении заявок на финансирование», уточнив, что правительство России «уделяет большое внимание обновлению парков общественного транспорта в муниципалитетах». «Для этого разрабатываются и запускаются в реализацию различные программы и инструменты поддержки. Держим руку на пульсе, информируя Федерацию о нашей проблеме. Уверен, что не останемся один на один в вопросе обновления пассажирского транспорта, и получение поддержки – это вопрос времени, нужно чуть-чуть подождать», – добавил Старков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»