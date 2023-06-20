Мэрия: трамвай в Академический в этом году не запустят

Вице-мэр Алексей Бубнов назвал новые сроки запуска трамвая из Академического района. По его словам, это произойдет в первом квартале 2024 года. Ранее заявлялось, что трамвай пустят до конца этого года, а пробный пуск будет в День города. Сегодня Бубнов признал – это практически нереально. «Хотелось бы запустить как можно раньше, но по моему опыту работы в администрации, лучше назвать такие сроки. Запустят раньше – будет хорошо», – прокомментировал чиновник, отвечая на вопрос «Нового Дня». В третьем и четвертом кварталах этого года планируются только технические испытания.

Также вице-мэр рассказал, каким будет маршрут трамвая из Академического: он пойдет по Белореченской, Радищева, Куйбышева, через площадь Обороны до ЦПКиО. Получается, в центр жители Академического смогут попасть или в районе «Гринвича», или нужно будет делать пересадку.

Ранее стало известно, что администрация Екатеринбурга планирует закупить 60 новых трамваев в рамках обновления транспортного парка. Большая часть будет задействована на новой линии – в Академический район.

Этим летом выбраться из Академического из-за реконструкции дороги под трамвай практически невозможно. На Вильгельма де Геннина машины стоят даже днем. В эти дни ситуация, пожалуй, самая напряженная. Актуальная карта – по этой ссылке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцев, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»