Рельсы – под толстым слоем снега: обкатку трамвайных путей в Академическом приостановили

Техническую обкатку трамвайных путей, идущих в Академический район, приостановили. По словам горожан, сейчас рельсы – под толстым слоем снега, а трамваев давно никто не видел. В мэрии информацию подтвердили.

«Обкатка была действительно приостановлена в связи с холодами. Она продолжится в ближайшее время», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Там отметили, что снег на рельсах – не проблема. В Гортрансе есть специальный трамвай с щетками, который пойдет первым и почистит пути от снега.

«Дата запуска трамвая пока не объявлена», – добавили в мэрии.

Напомним, техническое открытие трамвайной ветки от Волгоградской до улицы Академика Парина состоялось еще в сентябре. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тогда рассказал, что обкатка путей будет идти до конца декабря, параллельно будут устранять все недостатки. «В январе, я надеюсь, полным ходом будут курсировать трамваи из центра Екатеринбурга в Академический и обратно. Нужно еще немного потерпеть», – добавил на открытии Евгений Куйвашев.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов называл более общие сроки: первый квартал 2024 года.

Как сообщал «Новый День», протяженность новой трамвайной линии составит 4,4 километра: от перекрестка Вильгельма де Геннина – Парина до улицы Волгоградской. На ветке обустроено 14 остановочных комплексов. В будущем линию продлят до Широкой Речки. В первое время на линии будут работать старые трамваи. Вопрос о закупке нового подвижного состава пока в разработке.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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