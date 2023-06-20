С пеной и дымом: в Екатеринбурге стартовал «Коляда-Plays»: за 10 дней покажут 30 спектаклей (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге начался фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Несмотря на холод и ливень, обрушившийся на город, актеры устроили на площадке перед «Коляда-театром» настоящую пенную вечеринку.

Открывать фестиваль уличным представлением – традиция «Коляда-Plays». Сегодня актеры «Коляда-театра» устроили танцы в пене и дыму. Присоединиться мог любой желающий, что зрители и делали.

«Коляда-Plays» будет идти до 30 июня. На фестиваль в Екатеринбург приедут около 600 артистов. В основной программе – три десятка спектаклей из Екатеринбурга, Зеленодольска, Губахи, Пензы, Салавата, Ирбита, Ижевска, Вологды и других городов.

«Это будет теплый, веселый, радостный фестиваль. Фестиваль поддерживает в основном молодых драматургов Урала. Моих пьес тут очень мало. Всего было 100 заявок, 100 театров. Когда я выбираю, я свои пьесы отодвигаю, даже если по ним поставлены очень хорошие спектакли. Потому что мне важно, чтобы молодые парни и девчонки засветились на фестивале. Они сами, может, не понимают, насколько им дает крылья этот фестиваль: что их обсуждают критики, что про них написано в буклете, – рассказывал ранее Николай Коляда. – Я учил и учу студентов писать о нашей сегодняшней жизни. О людях любимой России, которые, несмотря ни на что, невзирая ни на какие трудности, живут, работают, растят детей, мечтают о светлом будущем, мечтают о маленьком счастье».

Коляда посоветовал обратить внимание на спектакль «Озорник» театра из Нижнего Тагила, который получил в этом году премию «Браво!». На постановку «Тихий свет» театра из Губахи, на два спектакля Шадринского театра, на театр «Ток» из Санкт-Петербурга (офф-программа). А еще стоит посмотреть пронзительный спектакль «Страна слепых», которую поставила студия «Инклюзион» из Екатеринбурга. Постановку делали люди с инвалидностью.

«Но если вы ходите увидеть всю картину мира, понять, что беспокоит сегодня людей в разных городах, людей, сидящих в зале, нужно прийти на все спектакли. Хотя билетов на некоторые постановки уже нет», – добавил Николай Коляда.

Екатеринбург, Влад Тринько, Ольга Тарасова

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