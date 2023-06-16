Спектакли «Коляда-Plays» в этом году будут объявлять театральные уборщики

С 20 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays», на котором театры из разных городов России, Казахстана и Киргизии покажут 30 спектаклей. Объявлять постановки перед началом показа будут в этом году уборщик и уборщица «Коляда-театра». «Это так смешно. То, что уборщик и уборщица представляют спектакли, это располагает зрителей, они начинают улыбаться», – пояснил Николай Коляда свою задумку.

Всего в Екатеринбург приедет 600 человек из 23 театров. В основной программе – три десятка спектаклей из Екатеринбурга, Зеленодольска, Губахи, Пензы, Салавата, Ирбита, Ижевска, Вологды и других городов. На открытии «Коляда-Plays» 20 июня у театра устроят традиционные танцы и пенную вечеринку.

«Это будет теплый, веселый, радостный фестиваль. Фестиваль поддерживает в основном молодых драматургов Урала. Моих пьес тут очень мало. Всего было 100 заявок, 100 театров. Когда я выбираю, я свои пьесы отодвигаю, даже если по ним поставлены очень хорошие спектакли. Потому что мне важно, чтобы молодые парни и девчонки засветились на фестивале. Они сами, может, не понимают, насколько им дает крылья этот фестиваль: что их обсуждают критики, что про них написано в буклете, – рассказал Николай Коляда. – Я учил и учу студентов писать о нашей сегодняшней жизни. О людях любимой России, которые, несмотря ни на что, невзирая ни на какие трудности, живут, работают, растят детей, мечтают о светлом будущем, мечтают о маленьком счастье».

Интересно, что в разные годы фестиваля некоторые названия в афише повторяются. Был год под эгидой пьесы «Баба Шанель», был условно «Пулинович-фест», когда десяток театров привез постановку по пьесе Ярославы «Наташина мечта». В этом году будет несколько вариантов «Угонщиц» драматурга Алексея Еньшина и «Горбатой» Ярославы Пулинович. Первая пьеса рассказывает о непростой судьбе двух старушек, которых подозревают в угоне трамвая. Вторая – опять же про непростую судьбу женщины, которая всю свою жизнь посвящает другим. Хотя в афишах можно увидеть «монолог счастливой женщины».

«Значит, что-то такое в воздухе, звучит какая-то струна. Бывает, что конкретные пьесы попадают в жизненную ситуацию или что-то такое, что нужно именно сегодняшнему зрителю», – объяснил повторение названий в афише Николай Коляда.

Сам основатель «Коляда-Plays» посоветовал обратить внимание на спектакль «Озорник» театра из Нижнего Тагила, который получил в этом году премию «Браво!». На постановку «Тихий свет» театра из Губахи, на два спектакля Шадринского театра, на театр «Ток» из Санкт-Петербурга (офф-программа). А еще стоит посмотреть пронзительный спектакль «Страна слепых», которую поставила студия «Инклюзион» из Екатеринбурга. Постановку делали люди с инвалидностью.

«Но если вы ходите увидеть всю картину мира, понять, что беспокоит сегодня людей в разных городах, людей, сидящих в зале, нужно прийти на все спектакли. Хотя билетов на некоторые постановки уже нет», – добавил Николай Коляда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»