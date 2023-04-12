Николай Коляда назвал театры, которые могут приехать на «Коляда-Plays»

В лонг-лист «Коляда-Plays» вошли 43 спектакля театров из разных городов России и Казахстана. Многие из них попадут в итоговую программу фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня.

Отбор заявок на фестиваль закончился 1 апреля, и сегодня Николай Коляда опубликовал предварительные итоги отбора.

«Мы просмотрели все заявки, которые пришли на фестиваль «Коляда-Plays-2023». Эти спектакли я бы хотел видеть на фестивале, это лонг-лист. […] Мы сейчас начнем рассматривать все заявки из лонг-листа и договариваться с театрами, – написал Николай Коляда на своей странице «ВКонтакте». – Радуюсь, что большая часть спектаклей не по моим (тут их восемь получилось), а по пьесам моих учеников, по пьесам драматургов «Уральской школы драматургии». Всегда говорил и говорю снова: фестиваль у нас – лаборатория, и фестиваль, прежде всего, делается для молодых уральских драматургов».

В лонг-листе – в основном российские театры из Москвы, Челябинска, Кирова, Магадана, Ирбита, Нижнего Тагила, Перми и так далее, а также – из Казахстана. Представлены спектакли «Песочница с вайфаем» (Буинский драмтеатр), «Нереальная бабушка» (Прокопьевский драмтеатр), «Лёха» (Алтайский краевой театр), «Бог ездит на велосипеде» («Театр на Спасской», Киров) и другие.

Добавим, что в прошлом году в лонг-листе было намного меньше спектаклей – всего 28.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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