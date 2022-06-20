В Екатеринбурге пенной вечеринкой на улице открыли фестиваль «Коляда-Plays» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открывается фестиваль «Коляда-Plays», на который приехали театры со всей России и из Казахстана. В честь праздника Николай Коляда устроил пенную вечеринку: площадка у театра на проспекте Ленина утонула в пышной пене, в которой танцевали артисты.

Устраивать уличные представления в день открытия «Коляда-Plays» стало уже традицией: в прошлые годы на улице возле театра выступали ходулисты, показывали уличные кукольные спектакли, устраивали шоу скоморохов. В этом году Николай Коляда выставил перед театром пенную пушку, устроив вечеринку посреди бела дня. В пене успели искупаться не только артисты, но и участники фестиваля и обычные прохожие.

Фестиваль «Коляда-Plays» в этом году будет идти 10 дней – до 30 июня. По понятным причинам иностранных гостей почти не будет. Единственный не российский коллектив – театр из Темиртау (Казахстан) – привезет постановку «Тот самый день» по пьесе Ярославы Пулинович. Приедут и уже знакомые екатеринбургскому зрителю коллективы: ижевский театр Les Partisans (спектакль «Инкогнито» по пьесе Валерия Шергина), пермский «Туки-Луки» (спектакли «Материнское поле» и «Время жить»), тюменский «Ангажемент» («Вий. Легенда», «Рыжий. По жизни») и другие. Показы будут идти в «Коляда-театре», Камерном театре, «Щелкунчике», «Колизее», учебном театре ЕГТИ. Билеты на некоторые спектакли еще остались.

Видео появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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